РИАМО - 5 сен. Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в строении в Старой Купавне Богородского городского округа, в тушении принимали участие 85 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В 11:58 в субботу поступила информация о пожаре в строении по адресу: Московская область, Богородский городской округ, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 7.

«В 12:55 - локализация пожара на площади 100 квадратных метров. В 13:05 - ликвидация открытого горения. В 15:08 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В результате возгорания пострадавших нет. В тушении принимали участие 25 единиц техники, 85 человек.