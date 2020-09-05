В ближайшие годы метрополитен закупит 1360 вагонов поездов нового поколения «Москва-2020». К 2023 году средний возраст вагонов в Московском метрополитене снизится с 15 до 10 лет.
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В ближайшие годы метрополитен закупит 1360 вагонов поездов нового поколения «Москва-2020». К 2023 году средний возраст вагонов в Московском метрополитене снизится с 15 до 10 лет.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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