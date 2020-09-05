РИАМО - 5 сен. В эти выходные у канатной дороги на столичных «Лужниках» можно прокатиться на велорикше, этот самодельный транспорт можно увидеть на территории спорткомплекса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Во время поездки гид на велорикше расскажет много интересного об истории «Лужников».

«Специально ко Дню города мы подготовили гид по самым живописным маршрутам города. <…> А чтобы ехать было еще красивее, остановки в центре города сегодня украшены бело-синими шариками. Кстати, можно успеть прихватить один со специальных стоек», - говорится в сообщении.

В столице в честь Дня города будет разыграна экскурсия на предприятие «Транспортные системы», где собирают трамваи «Витязь-Москва». Там можно будет увидеть весь цикл сбора трамвая — от груды деталей до нанесения краски на уже готовый транспорт.

Как уточняется в Twitter-аккаунте «Мосгортранса», участникам конкурса, чтобы выиграть поездку на предприятие, нужно лайкнуть, прокомментировать и репостнуть конкурсный пост. Итоги подведут 10 сентября.

В субботу в столице началось двухдневное празднование 873-летия города. По сравнению с предыдущими годами праздник походит скромно, не планируется крупных концертов, гуляний, фейерверков. Основные мероприятия проходят в парках.