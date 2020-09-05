РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 сен. В подмосковном Дзержинском в 2021 году могут открыть школу №7 на одну тысячу мест, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Людмила Иванова.

Экскурсию по территории будущей школы №7 для главы накануне провел директор строительной фирмы «Фобос» Леонид Дзядевич.

«Позади – колоссальная работа. Правда, когда проезжаешь по Угрешской, кажется, что строительный пейзаж не меняется. Это не так. Стоит обойти заведение с другой стороны, и тут сложно скрыть шквал эмоций. Поражает масштаб. Осталась отделка и благоустройство. Много мелочей. Леонид Николаевич рассказал, что работы ведут круглосуточно», - написала Иванова.

Она добавила, что в начале следующего года планируется подготовка к лицензированию, приобретение оборудования, подбор кадров. Новая школа рассчитана на 1 тысячу мест.

На ее территории есть огромная площадка под будущий стадион, спортивный зал, актовый зал, современная столовая с пищеблоком. Здесь четыре подпорные стенки – гарантия того, что школа будет стоять надежно, несмотря на близость карьера.