РИАМО - 5 сен. В Александровском саду столицы провели церемонию возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата, также память павших почтили минутой молчания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В мероприятии приняли участие (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин, а также ветераны Великой Отечественной войны и представители общественных организаций», — говорится в сообщении.

Участники церемонии прошли мимо монументов городов-героев, которые расположены в Александровском саду у Кремлевской стены. Затем они направились к Вечному огню и возложили венки и цветы.

Церемония возложения прошла в честь 873-й годовщины со дня основания российской столицы.

День города в Москве отмечают 5 и 6 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом массовых гуляний на Тверской улице, а также крупных концертов в этом году не будет.