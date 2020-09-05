РИАМО - 5 сен. Российский предприниматель Владислав Доронин подал иск на 3 миллиона долларов к супермодели Наоми Кэмпбелл, сообщает Газета.ru.

«Предприниматель утверждает, что Кэмпбелл отказывается возвращать ему деньги, которые он когда-то занял ей», — говорится в сообщении.

Доронин заявил, что супермодель не отдает его собственность, оцененную им в 3 миллиона долларов.

Доронин и Кэмпбелл начали встречаться в 2008 году. Они были вместе пять лет и в 2013 году объявили о расставании. Бизнесмен неоднократно дарил женщине дорогие подарки, включая поездки на яхте, а также недвижимость.​​