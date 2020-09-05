РИАМО - 5 сен. Российский певец Родион Газманов рассказал, что Патриаршие пруды и парк «Зарядье» являются его любимейшими местами для прогулок в Москве, сообщает Nation News.

«Воробьевы горы, парк Победы — это места, где я, пожалуй, чаще всего бываю проездом и стараюсь ухватить минуту на то, чтобы прогуляться. Патриаршие пруды еще можно отметить и с некоторых пор — «Зарядье». Там красиво, там приятно гулять и можно хорошо провести вечер, поужинав в одном из рядом находящихся ресторанов, кафешек», — отметил Газманов.

Он уточнил, что после закрытия всех концертных площадок из-за пандемии короанвируса, у музыкантов уже начинает появляться работа.

«Клубы и рестораны всегда в нашем распоряжении. К тому же, корпоративные мероприятия, где нужны ведущие и музыканты, тоже проходят, хотя и не в том же количестве. Скучать не приходится, и приятно видеть, что музыкальная отрасль постепенно становится на свои рельсы», — добавил певец.​