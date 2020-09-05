РИАМО - 5 сен. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Московской области доложить о принятых процессуальных решениях по факту незаконной свалки в подмосковном Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы СК России.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе проведения доследственной проверки по информации СМИ об организации незаконной свалки строительного мусора около мемориала, установленного на братской могиле советских воинов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в городском округе Солнечногорск Московской области.

Ранее по данному сюжету федерального канала проверку начали подмосковные следователи.