РИАМО - 5 сен. С начала текущего года в столице открыли семь спортивно-рекреационных объектов общей площадью свыше 40,5 тысяч квадратных метров, до конца года построят еще 14, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С начала года в Москве силами инвесторов сдано три спортивных объекта, а за счет городского бюджета четыре таких сооружения. Возведение физкультурных объектов в столице продолжится – до конца года будет построено еще 14 таких комплексов», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что общая площадь построенных в этом году спортобъектов составит 157 тысяч квадратных метров, инвесторы возведут около 68 тысяч квадратных метров.

«Наиболее значимым и заметным спортивным объектом, уже введенным в эксплуатацию стал уникальный центр современного пятиборья в поселке Северный. Этот комплекс позволяет заниматься всеми дисциплинами, входящими в такой вид спорта как пятиборье, в одном месте», – уточнил Бочкарев.

В 2020-2022 годах в мегаполисе планируют возвести 73 спортивных объекта. При этом, 45 из них за счет Адресной инвестиционной программы Москвы, 28 объектов – силами частных инвесторов.