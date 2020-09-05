РИАМО - 5 сен. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что сложившуюся в настоящий момент эпидемиологическую ситуацию в регионах России нельзя считать второй волной коронавируса, при этом Москва уже прошла пик пандемии.

Он подчеркнул, что пандемия Covid-19 имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована.

«Сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам мэра Москва, ряд регионов РФ уже прошел период максимальной заболеваемости, а остальные регионы еще фиксируют определенный рост заразившихся.

Всего за время пандемии в России выявили 1 020 310 случаев коронавируса. Умерли 17 759 пациентов, полностью выздоровело 838 126 человек.

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Текстовая трансляция

5 СЕНТЯБРЯ

- Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России:

Сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами

- За сутки в России зарегистрировали 5 205 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 168 больных. В Москве - 671.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. Всем заболевшим горожанам с симптомами простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- Еще 1312 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407.