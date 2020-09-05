РИАМО - 5 сен. На территории Северного речного вокзала в Москве проложили ливневую канализацию, до начала благоустройства она полностью отсутствовала, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

«В ходе проведенных работ проложили порядка 3,5 тысяч метров новой дождевой канализации и все необходимые инженерные коммуникации и системы», — отмечается в материале.

Специалисты провели комплексное благоустройство набережной, площади и парка Северного речного вокзала на общей площади 49 гектаров. На набережной также отремонтировали 17 причалов, и проведено дноуглубление.

В работах по комплексному благоустройству парка, площади и набережной принимали участие 7,5 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц техники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работы по реставрации Северного речного вокзала и благоустройству прилегающего к нему парка и набережной. С субботы здания и парк открыты для посетителей.