РИАМО - 5 сен. Специалисты назвали топ-10 пород собак, идеально подходящих городскому жителю, среди них — такса, шпиц, йоркширский терьер и вельш корги пемброк, говорится в сообщении пресс-службы Российской кинологической федерации (РКФ).

Городские жители сегодня все чаще выбирают себе в друзья небольших собак-компаньонов. Они не требуют длительных прогулок и постоянных физических нагрузок, зато всего с удовольствием составят компанию в прогулке по городу.

«Потребности шпицев и йоркширских терьеров сильно отличаются от потребностей хаски и алабаев, поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе», — пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В РКФ составили топ-10 пород для городского жителя — данные собаки отличаются особой дружелюбностью и готовы всегда следовать за своим хозяином. Кроме того, они отлично приспособлены к жизни в городских условиях, поэтому даже небольшая квартира не станет для них помехой.

Вельш корги пемброк отличаются отважностью и высокоразвитым интеллектом. Они чутко воспринимают настроение хозяина и не будут ему докучать некстати. Вельш корги любят подвижные игры и хорошо дрессируются.

Пудели отлично подойдут для содержания в квартире, однако им необходимы активные прогулки и дрессировка, а также постоянный уход за шерстью.

Такса обладает пластичной психикой и отлично подстроится к любому образу жизни, который предложит ей любящий хозяин.

Вест хайленд уайт терьер — веселые, энергичные, не стареющие душой питомцы, которые подойдут для людей, легких на подъем.

Цвергшнауцер — самая маленькая служебная собака в мире. Представители породы весьма серьезны, внимательны и бесстрашны, а также легко поддаются дрессировке и всегда будут преданы своему хозяину.

Французские бульдоги оптимистичные, любопытные и любят все, что можно делать вместе с хозяином: от подвижных игр до посиделок перед телевизором.

Английский кокер спаниели — неутомимые охотники и ласковые собаки-компаньоны. Животные отлично понимают, чего от них ожидает хозяин, и прекрасно адаптируются к любому образу жизни.

Йоркширским терьерам не нужно много места для упражнений и прогулок, они отлично чувствуют себя в городской квартире. Это энергичные и темпераментные животные, которые с удовольствием последуют за своим хозяином даже на работу или спокойно останутся дома, пока его нет.

Чихуахуа наделены смелостью, держат себя величественно и храбро. Эти крошечные питомцы легко подстраиваются под интересы хозяина, адаптируются к любой обстановке и также могут обойтись без ежедневных прогулок.

Немецкие шпицы — это собаки для тех, кто искал себе отличного компаньона. Изначально эти собаки были сторожами, но благодаря веселому нраву и обаятельной внешности этот статус остался в прошлом. Для городского жителя отлично подойдут малые и миниатюрные шпицы.