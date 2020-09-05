РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. В одном из дворов микрорайона Климовск Подольска высадили 12 можжевельников в субботу, в мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу в ходе субботника на дворовой территории у дома № 2/18 по улице Победы в микрорайоне Климовск было высажено 12 можжевельников. В мероприятии приняли участие первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, начальник территориального управления микрорайона Климовск Эмиль Акки, замначальника теруправления Роман Ермаков и другие. Главными участниками субботника ветераны Великой Отечественной войны Валерий Репин и Александр Родионов», - говорится в сообщении.

Ранее активисты, проживающие в доме, разработали проект благоустройства двора. В честь 75-летия Победы на данной территории была высажена аллея из 75 можжевельников, однако жители приняли решение продолжить высадку и украсить территорию 100 кустарниками.

«Активисты высадили 88 можжевельников, а на недавней встрече с главой городского округа Подольск Николаем Пестовым попросили помочь завершить озеленение двора полностью. Пестов предложение поддержал, и во время субботника у дома № 2/18 были высажены оставшиеся кустарники», - заключается в материале.

В рамках благоустройства в данном дворе вырубили тополя, переложили сетевые кабели, отремонтировали подстанцию. В 2021 году будет капитально отремонтирован фасад дома № 2/18 по улице Победы. Планируется, что дизайн выполнят под старину со всех сторон, отремонтируют подъезды, кровлю. Отреставрируют и рядом расположенный дом №4 по улице Победы, а еще дома №1 и №3 по улице Рожкова. Для их фасадов используют новую технологию — применят фасадные панели Termolend.