РИАМО - 5 сен. За 8 месяцев текущего года в столице построили пять медицинских объектов, среди них — поликлиники, больничные корпуса и станции скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в связи с распространением коронавирусной инфекции строительство объектов медицинского назначения в столице получило приоритетное значение.

«Всего в этом году в Москве планируется построить здания для 17 лечебно-оздоровительных учреждений, причем пять таких объектов уже введены в эксплуатацию», — отметил Бочкарев.

В качестве примера наиболее значимого и важного объекта здравоохранения Бочкарев назвал инфекционную больницу в поселении Вороновское ТиНАО.

«Рабочие совершили настоящий подвиг и почти за месяц построили инфекционный центр в новой Москве. Возведены общежития для медиков, лечебный, диагностический, лабораторный и реанимационный блоки», — добавил заместитель мэра.

Всего в период с 2020 по 2022 года в Москве планируется построить 51 объект здравоохранения. При этом большая часть из них — 44 объекта — будут возведены за счет столичного бюджета.