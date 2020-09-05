РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Четырех сирот из подмосковного Подольска, которые попали в детский дом города Руза после смерти матери, усыновила семья, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«Многие помнят трагическую историю, случившуюся 1,5 года назад, когда волонтеры вместе с неравнодушными горожанами помогали семье Яновских из Климовска. Мама четверых детей была тяжело больна. После ее смерти к детям переехала прабабушка, которой опека разрешила заниматься малышами до исполнения ей 80 лет. Затем детей определили в детский дом «Созвездие» города Рузы. И вот, нам пришло радостное известие – всех четверых приняла семья», - говорится в сообщении.

Волонтеры движения «Милосердие- Подольск» собрали детям небольшую посылку с приятными мелочами и игрушками.