РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Огнеборцы Подольска провели пожарно-тактические учения на нефтебазе «Роснефть-Москва» в округе по тушению резервуара, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 3 сентября силами и средствами Подольского пожарно-спасательного гарнизона совместно с АО «Роснефть-Москва» были проведены совместные учения по теме: «Реагирование на чрезвычайную ситуацию, связанную с разрушением резервуара РВСП-5000, с последующим возгоранием».

«Учение - плановое, проводилось с целью отработки вопросов взаимодействия персонала базы нефтепродуктов с подразделениями Подольского пожарно-спасательного гарнизона в аварийных ситуациях. В кратчайшие сроки на месте условного пожара были сосредоточены силы и средства пожарно-спасательных подразделений городского округа Подольск, организовано охлаждение горящего и соседнего резервуара. Подготовлена и проведена пенная атака, в результате которой условное возгорание было потушено», - говорится в сообщении.