РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 сен. Люберецкий художник Владимир Засыпкин подарил округу эпохальную картину «Прохождение армии Кутузова через Люберцы. 1812 год», она разместилась в Картинной галерее, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в Люберцах проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию 397-летия города. Торжества пройдут с соблюдением всех предписанных мер безопасности. Всего функционируют более 30 площадок в городе и поселках.

«Сегодня день рождения города Люберцы. Надо знать свою историю, и сегодня у нас поистине историческое событие: член Творческого союза художников России, наш земляк Владимир Засыпкин дарит округу эпохальную картину «Прохождение армии Кутузова через Люберцы. 1812 год». Все желающие смогут посмотреть на нее в Картинной галерее», - сказал Ружицкий.

Он также прошелся по вернисажу, который расположен возле галереи. Ружицкий пообщался с художниками и посмотрел их работы.