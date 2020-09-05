РИАМО - 5 сен. За восемь месяцев этого года в столице было открыто 14 детских садов и пять школ, в которых создали свыше 5 тысяч новых мест для обучения и воспитаниях юных москвичей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что до конца 2020 года в столице планируется сдать еще два детских сада и 19 школьных зданий.

«Образовательные учреждения появляются в самых разных районах города, как правило, там, где идет активное развитие территорий и жилищное строительство. Таким образом, решается задача обеспечения учебными местами новоселов, формирующихся кварталов», — сказал Бочкарев.

Он отметил, что в мегаполисе с 2011 года построено 382 здания образовательных учреждений, из них 284 детских сада и 98 школ. Также 246 объектов образования построены за счет бюджета столицы, а 136 — за счет инвесторов.