РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 сен. В городском округе Мытищи в честь Дня города в субботу состоялся велопробег, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Организаторы велопробега — общественная организация «Атлант ВелоМытищи» при поддержке управления по физической культуре и спорту, комиссии по развитию физической культуры и спорту и формированию здорового образа жизни Общественной палаты муниципалитета при участии «Молодой Гвардии» городского округа.

«Очень приятно, что у нас так много активных и спортивных жителей сегодня собралось. Хотелось бы, чтобы такой пробег стал доброй традицией. Я предлагаю, чтобы мы каждый год в День округа собирались на велодорожках, сеть которых будет расширяться и увеличиваться, и проводили такие велопробеги», - сказал главный аналитик отдела спортивно-массовой работы управления по физкультуре и спорту администрации городского округа Карен Арутюнян.

В велопробеге смог принять участие каждый желающий. В 11:00 колонна велосипедистов двинулась по велодорожкам города. Госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» Ирина Кулигина напомнила участникам о важности соблюдения правил дорожного движения.

«Велопробег - очень интересное мероприятие. Сегодня здесь не только взрослые, но и юные участники дорожного движения. Хочу напомнить, что пересекать проезжую часть на велосипеде можно только пешком, переезжать ни в коем случае нельзя», - сказала Кулигина.