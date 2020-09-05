РИАМО - 5 сен. Немецкие ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может привести ко множеству осложнений в организме человека, среди них — поражение почек и легких, проблемы с сердцем и развитие сахарного диабета, сообщает Nation News.

Врачи все чаще фиксируют новые случаи госпитализации пациентов с коронавирусом, у которых наблюдается появление инсулинозависимого диабета.

«Немецкие специалисты из университетской клиники Шлезвиг-Гольштейн под руководством доктора Маттиаса Лаудеса провели исследование, в ходе которого нашли объяснение тому, как коронавирус может привести к диагнозу «диабет», — говорится в сообщении.

Бета-клетки поджелудочной железы, благодаря которым вырабатывается инсулин, содержат значительное количество так называемых рецепторов ACE2. Считается, что эти рецепторы находятся там, где спайковый белок коронавируса крепится к клеткам.

Ученые предположили, что коронавирусная инфекция, которая влияет на рецепторы ACE2, может также повредить бета-клетки в поджелудочной железе и таким образом вызвать сахарный диабет.​​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 СЕНТЯБРЯ

- Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России:

Сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами

- За сутки в России зарегистрировали 5 205 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 168 больных. В Москве - 671.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. Всем заболевшим горожанам с симптомами простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- Еще 1312 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407.