РИАМО - 5 сен. Российский певец Лев Лещенко напомнил о правилах безопасности при коронавирусе на Дне города, сообщает Nation News.

Певец переболел коронавирусной инфекцией в самый разгар пандемии, а после выздоровления записал песню в подарок медикам. Он отметил, что в День города по Москве можно просто погулять.

«Я думаю, по Москве можно просто погулять. Главное помнить, что вирус не отступил, соблюдать все правила безопасности, избегать массовых скоплений людей», — сказал Лещенко.

Он добавил, что сам будет в подмосковном парке «Патриот» на Армейских международных играх, там в субботу будут стрельбы, учения и выступления.

В эти выходные Москва празднует свое 873-летие. Город украсили, но крупных праздничных мероприятий и фейерверков не планируется. Основные мероприятия пройдут в парках.​

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5 СЕНТЯБРЯ

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