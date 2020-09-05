РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 сен. Клуб «Активное долголетие» торжественно открыли на праздновании Дня города в подмосковных Люберцах, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В День города Ружицкий принял участие в церемонии открытия клуба «Активное долголетие». В мероприятии также принял участие заместитель министра социального развития Московской области Александр Шустров. Учреждение для представителей «серебряного возраста» располагается в здании люберецкого «Дома ветеранов» на Куракинской улице.

«Еще один подарок ко Дню города – открытие в округе Клуба активного долголетия в рамках проекта губернатора Московской области. Рисование, танцы, йога, скандинавская ходьба, компьютерная грамотность, путешествия по Подмосковью, кинозал, литературные гостиные – все это доступно для представителей старшего поколения», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что до конца 2020 года в библиотеках и учреждениях культуры городского округа будут открыты 16 филиалов клуба «Активное долголетие». Разнообразные мероприятия в рамках проекта проходят на 35 площадках.

«Активное долголетие» – проект для жителей области старше 55 лет, которые хотят вести активный образ жизни. Программа реализуется с июня прошлого года. Стать участником программы могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Сегодня в Люберцах проживает более 75 тысяч пенсионеров. Из них около 2,5 тысячи уже зарегистрированы в проекте, а активно посещают мероприятия более 1,3 тысячи человек.

Самые популярные активности среди жителей Люберец - скандинавская ходьба, творческие студии, туристические поездки. С полным графиком занятий можно ознакомиться на сайте: Долголетие.мосрег.ру.