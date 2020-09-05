РИАМО - 5 сен. Согласно данным министерства экономики и социального развития РФ, в сентябре в стране произойдет сокращение общего уровня цен на уровне минус 0,1% в месячном выражении, сообщает Газета.ru.

«Данные соответствует годовому темпу 3,6–3,7% в годовом выражении. При этом предполагается, что на темпы роста цен повлияют высокие результаты по урожаю, а также динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма при постепенном открытии границ между странами», — говорится в сообщении.

При этом в августе рост годовой инфляции достиг 3,6%, что оказалось выше ожиданий Минэкономразвития.

В ведомстве считают, что это произошло благодаря сезонному снижению стоимости плодоовощной продукции и ослаблению рубля, которое привело к увеличению цен на зарубежные непродовольственные товары.

Дефляция — это повышение реальной стоимости денег и снижение общего уровня цен на товары, работы и услуги. Дефляция является процессом противоположным инфляции.​​