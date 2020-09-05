РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска приступили к уборке территории у офисов по двум адресам, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в округе проходит множество мероприятий. Так, в настоящее время проводится осенний субботник, в котором приняли активное участие и работники управляющей организации МУП «СЕЗ».

«Они приводят в порядок территории в микрорайоне Климовск около офисов по адресам: улицы Железнодорожная, 7а и улица Дмитрия Холодова, 6а», - говорится в сообщении.