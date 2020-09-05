РИАМО - 5 сен. Онлайн-выставка о работе коммунального хозяйства Москвы открылась в День города, говорится в сообщении на странице комплекса городского хозяйства Москвы «ВКонтакте».

«Наш новый проект — благодарность всем тем, кто каждый день заботится о комфорте и безопасности москвичей», — отмечается в сообщении.

В экспозицию, которая будет работать в течение всей следующей недели, вошли самые интересные и важные события, знаковые объекты и проекты года.

Онлайн-экспозиция представлена в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Познакомиться с работой городских служб можно по хештегу #МузейКГХ.

На текущий момент в комплексе ЖКХ Москвы трудятся свыше 600 тысяч человек.