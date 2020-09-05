РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 сен. Жители городского округа Мытищи посетили мероприятия в центральном парке культуры и отдыха на День города, сообщила заместитель главы муниципалитета Елена Стукалова.

В этом году в первую субботу сентября отмечается 95-летие города Мытищи и пятилетие одноименного городского округа.

«В субботу мытищинцы празднуют два замечательных праздника – пятилетие городского округа и 95-летие города. На территории всего округа мы отмечаем этот день рождения. Солнце светит, настроение хорошее. Жители пришли в наш любимый центральный парк, где много активностей», - сказала Стукалова.

На территории парка для горожан была организована праздничная концертная программа, состоялись тематические мастер-классы и детская анимация. На набережной реки Яузы прошли показательные выступления победителей первенства России по судомодельному спорту.

«Мы подготовили очень красивые фотозоны с 95-летию, к пятилетию округа. С нами сегодня театр «Черный квадрат», театр кукол «Огниво», кавер-группа. На площадке летнего амфитеатра проходит концерт и мастер-классы. Также мы сами написали песню ко дню городского округа Мытищи и управление по молодежи подготовило очень интересный флешмоб», - сказала директор ДК «Яуза» Наталья Егорочкина.