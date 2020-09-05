РИАМО - 5 сен. В субботу в Москве началось двухдневное празднование 873-летия города, по сравнению с прошлыми годами, праздник походит скромно, Тверская улица не перекрыта, а на Манежной площади нет привычной ярмарки, передает корреспондент РИАМО.

«Мы поехали с дочкой погулять на Красную площадь, а тут ничего нет. В том году был хороший праздник», - сказала молодая женщина с ребенком, гуляющая по Манежной площади.

О празднике в центре столицы напоминают флаги и стенд с поздравлениями на площади Революции. Еще там разбито несколько садиков с лавочками и мостиками, по которым можно прогуляться и на которых можно сделать памятное фото.

В Парке Горького в этом году в дневные часы тоже нет праздничной программы. Вход украшен флагами и праздничной конструкцией.

«Ближе к вечеру концерт будет. А сейчас ничего нет. Даже на набережной, как видите, пусто», - сказал один из охранников парка.

В парке люди гуляют, как и в любой другой выходной, специальных мероприятий пока нет.

Оживленнее всего днем на ВДНХ. При входе у главных ворот выставки стоят волонтеры и приглашают принять участие в бесплатной экскурсии.

«Все мероприятие в основном сегодня по билетам или требуют предварительной регистрации на сайте. Можете пройти на экскурсию, это бесплатно и ничего для нее не нужно», - сказал один из волонтеров.

Гости ВНДХ рассматривают выставку документальных фотографий, а также фотографируются рядом.

«Мы, вообще, вначале в центре были, но там ничего нет. Посмотрели в интернете, что и где есть, и сюда приехали. В этом году скучный праздник», - сказал молодой человек.

Около фонтана Дружбы народов людей больше всего. Некоторые даже собрались компаниями. Они сидят на лавочках или на траве и отдыхают.

В этом году Москву к празднику украсили флаги в сине-бело-красной гамме, на них написан возраст столицы. Также разместили большие инсталляции с поздравлениями городу. Они есть на площади Революции, около центрального входа в парк имени Горького, у центрального входа на ВДНХ и на других площадках.

Еще мегаполис украсили праздничными плакатами и декоративными конструкциями. На цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и нескольких зданий на Новом Арбате транслируют праздничные видеоролики.

Основные мероприятия проходят в столичных парках. Там запланированы концерты, показы спектаклей уличных театров, мастер-классы, интеллектуальные игры и многое другое.

Вечером в городе включат архитектурно-художественную подсветку зданий в праздничном режиме.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что все элементы для украшения мегаполиса используются повторно. В городе был сформирован запас объемно-декоративных конструкций, который позволяет обеспечить украшение Москвы.