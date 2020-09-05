РИАМО - 5 сен. Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с 873-летием Москвы и также отметил успешное прохождение столицы через пандемию, сообщается на сайте Кремля.
В субботу Путин посетил торжественное мероприятие в концертном зале «Зарядье», посвященное празднованию 873-й годовщины основания столицы.
Путин напомнил, что российская столица первой столкнулась с новой угрозой и смогла переломить ход пандемии.
«Вместе с федеральными органами власти за крайне короткий срок было организовано все необходимое для профилактики и лечения больных, для обеспечения жизнеспособности города, безопасности москвичей», — сказал президент.
Глава государства отметил, что столица достойно прошло пандемию, а также оказала огромную поддержку регионам.
«Столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла через этот трудный и ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов страны», — подчеркнул российский лидер.
Президент поблагодарил всех врачей, волонтеров и соцработников за самоотверженную работу в непростой для города период. Кроме того, Путин отдельно поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за работу с федеральным правительством и регионами.
По его словам, столица постепенно возвращается в привычный ритм жизни после пандемии коронавируса. Президент подчеркнул, что в городе заработали все предприятия. Также ведется активное строительство жилья, метро и автомобильных дорог.
Особо глава государства подчеркнул развитие программы реновации. Несмотря на критику, подавляющее большинство новоселов довольны результатом.
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