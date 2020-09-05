РИАМО - 5 сен. Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с 873-летием Москвы и также отметил успешное прохождение столицы через пандемию, сообщается на сайте Кремля.

В субботу Путин посетил торжественное мероприятие в концертном зале «Зарядье», посвященное празднованию 873-й годовщины основания столицы.

«К сожалению, он (День города - ред.) отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием, и вынужденные ограничения <…> нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны», — сказал президент.

Путин напомнил, что российская столица первой столкнулась с новой угрозой и смогла переломить ход пандемии.

«Вместе с федеральными органами власти за крайне короткий срок было организовано все необходимое для профилактики и лечения больных, для обеспечения жизнеспособности города, безопасности москвичей», — сказал президент.

Глава государства отметил, что столица достойно прошло пандемию, а также оказала огромную поддержку регионам.

«Столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла через этот трудный и ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов страны», — подчеркнул российский лидер.

Президент поблагодарил всех врачей, волонтеров и соцработников за самоотверженную работу в непростой для города период. Кроме того, Путин отдельно поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за работу с федеральным правительством и регионами.

По его словам, столица постепенно возвращается в привычный ритм жизни после пандемии коронавируса. Президент подчеркнул, что в городе заработали все предприятия. Также ведется активное строительство жилья, метро и автомобильных дорог.

Особо глава государства подчеркнул развитие программы реновации. Несмотря на критику, подавляющее большинство новоселов довольны результатом.