РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Рабочие перевесили дорожный знак на улице Мраморная в подмосковном Подольске после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на установку дорожных знаков. Он отметил, что на Мраморной улице установили знак ограничения скорости. Однако его повесили очень низко, из-за чего по тротуару стало тяжело ходить пешеходам.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу переноса некорректно расположенного дорожного знака на автомобильной дороге по улице Мраморная. Указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по переносу дорожного знака выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.