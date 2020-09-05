РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 сен. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу поздравил жителей горокруга с Днем города, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в Люберцах проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию 397-летия города. Торжества пройдут с соблюдением всех предписанных мер безопасности.

«Поздравляю всех вас, дорогие жители, с 397-летием нашего любимого города Люберцы. Округ активно развивается, становится чище, лучше, красивее. Я искренне хочу пожелать всем процветания», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в городе и поселках работают свыше 30 развлекательных площадок.

Также Ружицкий посетил техникум имени Юрия Гагарина. Он поздравил студентов с праздником. Они вручили ему корзину пирожков.