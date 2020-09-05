РИАМО - 5 сен. Правительство России направит дополнительно 988 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготных категорий граждан, сообщает Газета.ru.

«Данная социальная услуга предоставляется в том числе инвалидам и чернобыльцам», — отмечается в материале.

Сумма будет выделена из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного в 2020 году.

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее правительство одобрило выделение средств регионам на обеспечение граждан лекарствами, медизделиями и спецпродуктами для детей-инвалидов.​​