РИАМО - 5 сен. В РФ с субботы вступили в силу указания Центрального банка РФ по расширению тарифного коридора ОСАГО, сообщает Федеральное агентство новостей.

Теперь у страховщиков появилась возможность предлагать автомобилистам максимально персонализированные тарифы с учетом личностных характеристик водителей.

«Тарифный коридор ОСАГО, установленный Центробанком, расширен на 10% в обе стороны: минимум — до 2471 рубля, максимум — до 5436 рублей», — говорится в сообщении.

На стоимость тарифа повлияет наличие или отсутствие грубых нарушений ПДД, правил эксплуатации авто, факты управления машиной в нетрезвом виде, лишение прав, а также семейное положение и наличие детей. ​​