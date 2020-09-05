РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 сен. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в субботу запустили колесо обозрения, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в городском округе Люберцы запланирована праздничная программа в честь 397-летия города. Торжества пройдут с соблюдением всех предписанных мер безопасности.

«Мы активно благоустраиваем наши парки. Сегодня на праздновании Дня города мы открыли колесо обозрения на 18 кабинок в парке «Наташинские пруды», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он первым вместе с юными жителями округа прокатился на аттракционе. Высота колеса составляет более 40 метров. Кабинки оборудованы климат-контролем - кататься можно будет и зимой. Полный круг составляет 12 минут.