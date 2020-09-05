РИАМО - 5 сен. На территории Москвы начали работать еще десять мобильных пунктов вакцинации горожан от гриппа, их открыли из-за большого количества жителей, которые хотят сделать прививку, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже 100 тысяч человек прошли вакцинацию за первые дни кампании — это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Там прививку сделали уже более 33 тысяч москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — отметила Ракова.

Она подчеркнула, что из-за такого высокого спроса власти города приняли решение по организации дополнительных пунктов вакцинации.

Новые пункты начали работать у станций метро «Речной вокзал», «Алтуфьево», «Семеновская», «Новогиреево», «Митино», «Юго-Западная», «Молодежная». Также дополнительные точки разместили у железнодорожной станции Крюково и у входа на территорию ВДНХ.

В каждом пункте вакцинации дежурят по две машины скорой медицинской помощи.