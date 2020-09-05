РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 сен. В поселке Красково подмосковных Люберец скорая помощь попала в ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец аварии.

Столкновение произошло около 11:30.

«На улице Карла Маркса в поселке Красково произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и скорой помощи. На месте уже работает ГИБДД», - сказал очевидец.

Он добавил, что одна из иномарок получила очень серьезные повреждения передней части. Скорая помощь и BMW столкнулись после и вылетели на обочину, сломав ограждение.