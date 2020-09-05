РИАМО - 5 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети Instagram карты «Тройка» из лимитированной коллекции ко Дню города, а также толстовки и футболки.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выложить в сторис своего аккаунта в Instagram фотографию Москвы и написать «участвую в конкурсе от @inmsk».

В обмен на снимок каждый участник получит свой конкурсный номер, один человек – один номер.

Итоги конкурса будут подведены 11 сентября генератором случайных чисел. Три победителя получат набор из толстовки, футболки и карты «Тройка» лимитированной серии.

В субботу началось празднование 873-летия Москвы. Мероприяти также пройдут в воскресенье в парках и на других площадках города. Из-за пандемии крупные мероприятия в столице отменены.

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