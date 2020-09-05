РИАМО - 5 сен. Бывший директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый умер после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра.

Причина смерти не уточняется.

«Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром», — отмечается на сайте.

Под руководством Любого в 2007 году театр выпустил трилогию «Берег утопии», в 2010 году — 13 премьер совершенно разных стилей и жанров.

Именно Любый стал инициатором творческой лаборатории «Молодые режиссеры — детям». За эту идею он был удостоен Международной театральной премии имени К.С. Станиславского в номинации «Театральное дело» и всероссийского фестиваля «Колесо».