РИАМО - 5 сен. Последний корпус ЖК «Новокосино-2» в Реутове будет достраивать Фонд защиты прав дольщиков Московской области, возобновление работ на объекте начнется этой осенью, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Возведение дома займет порядка полутора лет, срок сдачи — конец 2022 года.

«Дорожная карта по завершению строительства ЖК «Новокосино-2» подготовлена. Фонд готов выйти на строительную площадку уже этой осенью», — отметил директор регионального Фонда дольщиков Виталий Донченко.

Он подчеркнул, что сейчас идет процесс передачи всей документации фонду от конкурсного управляющего.

«Далее мы берем два месяца на регистрацию прав в Росреестре, проведение обследования объекта и экспертизу, корректировку проектной документации. Затем получим разрешение на строительство», — сказал Донченко.

Он уточнил, что за это время определят подрядные организации, которые в дальнейшем займутся строительно-монтажными работами. Застройщиком будет выступать Фонд дольщиков региона, всю ответственность перед гражданами несет данная организация.

«Для этого мы уже находимся в постоянном диалоге с дольщиками и будем и в дальнейшем информировать граждан обо всех этапах и сроках завершения строительства дома», — подчеркнул глава фонда.

Последний корпус ЖК был передан в Фонд защиты прав дольщиков Московской области после заседания Арбитражного суда региона.

Всего же региональной организации предстоит восстановить права более 1 тысячи граждан в ЖК «Новокосино-2», ввести в эксплуатацию 61 тысячу квадратных метров жилой площади и построить парковку на более чем 700 машино-мест.

Строительство жилого комплекса в Реутове началось в 2011 году компанией «ЭкспертСтрой». Проект состоял из 17 корпусов, два из которых не были введены в эксплуатацию застройщиком из-за финансовых проблем. Для завершения первого недостроя правительство Подмосковья привлекло инвестора. В декабре 2019 года дом ввели в эксплуатацию и более 670 дольщиков получили ключи от квартир.

В августе этого года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в течение трех лет в Московской области будет решена проблема обманутых дольщиков.