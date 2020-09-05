РИАМО - 5 сен. Порядка 170 новых поездов «Москва-2020» будут закуплены для столичной подземки в ближайшее время, таким образом, доля современных поездов в метрополитене превысит 80%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу осмотрел состав нового поколения «Москва-2020» в электродепо «Митино».

«Сегодня Москва является мировым лидером по темпам обновления подвижного состава, а парк вагонов московского метро – один из самых молодых в мире. С 2010 года мы закупили свыше 3 тысяч новых вагонов метро и тем самым увеличили долю современных поездов с 12% до 60%», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что в ближайшие годы метрополитен закупит еще 170 поездов (1360 вагонов) нового поколения «Москва-2020».

«К 2023 году средний возраст вагонов снизится с 15 до 10 лет, доля современных поездов превысит 80%», — подчеркнул столичный градоначальник.

Поезда «Москва-2020» будут курсировать на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро.

Дизайн поездов «Москва-2020» выбрали сами горожане в ходе голосований. Победивший вариант разработали совместно со всемирно известной компанией в сфере промышленного дизайна — ItalDesign.

Впервые в истории столичного метро название конечной станции следования состава будет отображаться снаружи на бортах вагонов. Дверные проемы увеличатся на 15% — до 1,6 метра. Площадь остекления снаружи составит 100%, а внутри — 82%.

Новый поезд оснастят обновленной системой видеонаблюдения — по восемь камер в вагоне, а также оборудованием для связи с Единым диспетчерским центром.

Для информирования пассажиров впервые будут использованы консольные LCD-дисплеи под потолком диагональю 20 дюймов.

В вагонах также появится подсветка салона в цвет линии — светодиоды разместят над окнами и под сиденьями. Также будет увеличено число USB-разъемов для зарядки гаджетов — 368 вместо 72 на состав из восьми вагонов.

Цветовое оформление салона также изменится — на смену голубым оттенкам придет теплый цвет «розовое золото». Его используют для окраски поручней и обивки сидений.