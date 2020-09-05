РИАМО - 5 сен. Карачаровский механический завод (КМЗ), расположенный в столице, установил рекорд среди российских предприятий по выпуску лифтов, предприятие выпустило 270-тысячный лифт к 873-летию Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города.

В Москве работают четыре производителя лифтов, два из них — Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод — являются крупнейшими в России. За семь месяцев текущего года столичные лифтостроители выпустили порядка 9 тысяч единиц оборудования. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Больше трети от этого объема пришлось на Карачаровский механический завод. Предприятие активно увеличивает производство. <…> Ко Дню города предприятие выпустило 270-тысячный лифт», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

ПАО «Карачаровский механический завод» основан в 1950 году. Это одно из крупнейших в стане профессиональных предприятий по проектированию и производству лифтового оборудования. Лифты эксплуатируются в РФ, СНГ и 26 странах мира.

Завод каждый год производит свыше 6 тысяч лифтов. На заводе на сегодняшний день работают свыше тысячи человек.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Александра Прохорова, завод является одним из крупных налогоплательщиков в столице.

«Ежегодно компания уплачивает в бюджеты разных уровней до 800 миллионов рублей», — подчеркнул Прохоров.