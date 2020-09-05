РИАМО - 5 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» пять пар билетов на комедийное шоу «Женский стендап».

Шоу пройдет в Зеленом театре ВДНХ 10 сентября.

Также в рамках конкурса будут разыграны пять комплектов билетов в павильоны «Космос» и «Слово». В каждом комплекте по два билета в каждый из павильонов.

Для участия нужно быть подписанным на группу «РИАМО в Москве» и сделать репост конкурсного поста.

Победители будут выбраны случайным образом при помощи приложения «Конкурсы» 8 сентября. Первый победитель отправится на комедийное шоу, а еще пять человек получат билеты в павильоны ВДНХ.

Итоги конкурса будут опубликованы в комментариях под постом.

Зеленый театр на ВДНХ — это любимая площадка москвичей и гостей города с 1939 года. Отреставрированный и открытый в 2014 году после почти 30 лет запустения, театр уже с лихвой нагнал годы простоя — концерты, спектакли, музыкальные постановки, стендап-шоу и другие мероприятия проходят в нем чуть ли не каждый день.

В театре здесь царит неповторимая атмосфера: архитектура строения напоминает французский замок, а рядом находятся достопримечательности выставки.

Также на ВДНХ есть отличные музеи, среди которых павильон «Космос» и павильон «Слово».