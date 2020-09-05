РИАМО - 5 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работы по реставрации Северного речного вокзала и благоустройству прилегающего к нему парка и набережной, с субботы здания и парк открыты для посетителей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Реставрация памятника архитектуры Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка являются крупнейшим проектом создания качественной городской среды, который мы реализуем в 2020 году. Работы в основном завершены. Начиная с сегодняшнего дня, здание вокзала и парк вновь принимают гостей и будут постепенно наполняться жизнью», — сказал Собянин.

В рамках работ специалисты отреставрировали здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века. Реставраторам удалось сохранить оригинальные элементы и детали интерьера, а также восстановить по историческим образцам утраченные детали.

Кроме того, специалисты отремонтировали все 17 причалов вокзала. Для комфорта пассажиров круизных теплоходов на территории оградили зону посадки и высадки, обустроили зоны досмотра, которые доступны и для маломобильных людей.

Теперь Северный речной вокзал может принимать или отправлять до четырех судов единовременно, а в сутки — до 24. Его пропускная способность составляет более 1,5 миллионов пассажиров в сезон.

Главным аттракционом для детей на набережной у вокзала станет уменьшенная копия Канала имени Москвы. Она представляет собой ручей со шлюзами и подсветкой, по нему ребята могут запускать кораблики.