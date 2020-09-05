РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 сен. В подмосковных Люберцах на территории комплекса «Вечный огонь» открыли мемориальные доски с именами свыше 50 Героев, передает корреспондент«РИАМО в Люберцах».

В субботу в Люберцах проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию 397-летия города. Торжества пройдут с соблюдением всех предписанных мер безопасности.

«Сегодня день рождения нашего любимого города Люберцы мы отмечаем немного иначе - из-за пандемии коронавируса. Но мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Сегодня мы собрались у Вечного огня, чтобы сказать спасибо нашим ветеранам и открыть мемориальные доски с именами Героев Советского Союза и России», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Всего открыли четыре мемориальные доски. На них выбиты 55 имен Героев Советского Союза и Героев России.

В течение дня в округе будет организовано более 30 площадок с культурно-развлекательными и спортивными мероприятиями для детей и взрослых: аттракционы, фотозоны, творческие и спортивные площадки - в парках, соревнования по мини-футболу, турниры по армрестлингу, теннису, выполнение нормативов ГТО - на стадионах.