РИАМО - 5 сен. Пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции начнутся в Москве со следующей недели, они продлятся от двух до шести месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы приступаем со следующей недели к большому, крупному исследованию - пострегистрационным испытаниям вакцины. Они продлятся от двух до шести месяцев. Массовое промышленное производство (препарата - ред.) будет в декабре этого года - в январе следующего года», - сказал Собянин в эфире Первого канала.

По его словам, некоторые партии вакцины от Covid-19 будут поступать в мегаполис уже в этом году.

«Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля, ЖКХ, правоохранительные органы, ряд других... Может, журналисты, которые тоже находятся на «передовой». Такая серьезная массовая вакцинация это, скорее всего, конец года - начало следующего года», - заключил мэр.

В России разработали и начали производить первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Первые дозы препарата уже поступили в столичные поликлиники №2, №220 и №62.

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5 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 205 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 168 больных. В Москве - 671.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. Всем заболевшим горожанам с симптомами простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- Еще 1312 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407.