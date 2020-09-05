РИАМО - 5 сен. В Москве среднее число новых случаев коронавирусной инфекции за сутки в начале сентября на 3,1% меньше, чем в начале августа, сообщает оперативный штаб города.

В городе зафиксирован 671 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», - говорится в сообщении.

Среди новых пациентов 42,6% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,5% – от 46 до 65 лет, 12,2% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Еще 9,7% - это дети.

Все новые заболевшие, а также те, кто близко контактировал с ними, на сегодняшний день находятся под наблюдением врачей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 205 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 168 больных. В Москве - 671.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. Всем заболевшим горожанам с симптомами простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- Еще 1312 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407.