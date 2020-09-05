РИАМО - 5 сен. В столице за прошедшие сутки выявили 671 случай заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии зафиксировали 265 737 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в РФ было зафиксировано 5 205 новых случаев инфекции. Из них 24% новых пациентов не имели проявлений Covid-19, также умерли 110 человек, выздоровели 5 379 пациентов.

Всего за время пандемии в стране выявили 1 020 310 случаев инфицирования. За пандемию умерли 17 759 пациентов, полностью выздоровело 838 126 человек.

За сутки в Москве после коронавируса выздоровели 1312 пациентов, скончались 11 человек. С начала пандемии Covid-19 врачи в вылечили 220 407 человек, умерли 4878 пациентов.

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Текстовая трансляция

5 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 205 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 168 больных. В Москве - 671.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. Всем заболевшим горожанам с симптомами простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- Еще 1312 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407.