РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 сен. Жители подмосковных Люберец могут в субботу отпраздновать День города более чем на 30 площадках, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В субботу в городском округе Люберцы запланирована праздничная программа. Торжества пройдут с соблюдением всех предписанных мер безопасности.

«В течение дня в округе будет организовано более 30 площадок с культурно-развлекательными и спортивными мероприятиями для детей и взрослых: аттракционы, фотозоны, творческие и спортивные площадки - в парках, соревнования по мини-футболу, турниры по армрестлингу, теннису, выполнение нормативов ГТО - на стадионах», - говорится в сообщении.

Жители и гости округа в субботу станут свидетелями множества ярких запоминающихся событий. Одно из них - торжественное открытие памятных плит, посвященных люберчанам – Героям Великой Отечественной войны и Героям России. Оно пройдет на мемориальном комплексе «Вечный огонь».

Также в День городского округа и города Люберцы начнет свою работу колесо обозрения и воркаут-площадка в парке «Наташинские пруды».

Впервые в Люберцах состоится книжный фестиваль имени А. Куприна, посвященный 125-летию со дня рождения автора. На улице Звуковая пройдет «Люберецкий вернисаж».

«В этот день мероприятия состоятся во всех поселениях. Присоединяйтесь к празднованию дня рождения округа всей семьей», - заключается в сообщении.