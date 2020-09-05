РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 сен. В подмосковных Люберцах с субботы изменилась схема движения маршрута «Мострансавто» №1232 Люберцы (микрорайон Люберцы-2015) – Москва (метро «Выхино»)» говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Начиная с этой субботы изменится схема движения маршрута «Мострансавто» №1232 Люберцы (микрорайон Люберцы-2015) – Москва (метро «Выхино»), доставляющего жителей подмосковных Люберец к станции столичного метро «Выхино». Сейчас автобусы выполняют транспортную работу только по полному маршруту через станцию метро «Некрасовка», что позволит сократить интервал движения и увеличить скорость сообщения жителей микрорайона Зенино на участке «Школа» – метро «Некрасовка», - говорится в сообщении.

При этом общее число транспортных средств на линии не изменится: маршрут продолжат обслуживать 15 автобусов большого класса. Вместо участка пути от поворота на улицу Липчанского до выезда к станции метро «Лухмановская» автобусы начнут курсировать до метро по Покровской улице и Проектируемому проезду №45.

До остановочных пунктов на улицах Липчанского, Рождественской и 8 Марта пассажиры по-прежнему смогут добраться на транспортных средствах маршрута №1225 Люберцы (улица Вертолетная) – Люберцы (Комсомольский проспект) – Москва (метро «Новокосино»), на котором также прекращается работа по сокращенному маршруту (Люберцы (улица Вертолетная) – метро «Некрасовка»). В транспортной работе задействовано 30 автобусов большого класса.

Оба маршрута обслуживаются МАП №1 города Люберцы по регулируемому тарифу. Пассажирам доступен проезд по социальным картам, жителям Московской области и москвичам также можно оплатить поездку транспортными картами «Стрелка», банковскими картами и гаджетами с NFC-чипом.

С 12 мая в Подмосковье действует масочный режим, согласно которому пассажиры общественного транспорта обязаны носить медицинские маски или респираторы.