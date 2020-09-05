РИАМО - 5 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем города и пожелал им крепкого здоровья и счастья.

«Нашей прекрасной Москве исполнилось 873 года! От души поздравляю вас, дорогие москвичи, с праздником! Желаю крепкого здоровья, радости и счастья в семье!» - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что текущий год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы. В дни пандемии коронавируса горожане проявили лучшие качества, именно тогда москвичи ощутили силу единства и поняли, как дороги каждому родные и близкие.

«Сегодня Москва снова бурлит жизнью. Мы счастливы слышать звуки города и видеть беззаботно гуляющих малышей. И то, что мы сегодня отмечаем праздник не онлайн, а в парках и на улицах Москвы – наша общая заслуга», - добавил мэр.

Он поблагодарил всех, кто помог мегаполису выстоять в трудные дни пандемии.

С днем рождения столицу также поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Главная ценность и гордость нашей Москвы – это люди. С открытой душой, добрым и смелым сердцем, отзывчивые, трудолюбивые, талантливые. В вас, москвичи, сила и энергия столицы!» - написал он на своей странице в Facebook.

Он пожелал жителям столицы здоровья, успехов и счастья.

«Москва, всем сердцем любим тебя и знаем, что это взаимно», - добавил Шапошников.

В субботу в столице началась двухдневное празднование Дня города. В этом году из-за эпидемиологической обстановки власти Москвы отказались от масштабных гуляний.