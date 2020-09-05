РИАМО - 5 сен. Неизвестный сообщил о минировании средней общеобразовательной школы №15 на улице Дзержинского в Королеве, сообщение оказалось ложным, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«4 сентября в 12:50 от ФСБ в УВД городского округа Королев поступила информация об анонимном сообщении о минировании СОШ №15 по адресу: Королев, улица Дзержинского, дом 20А», - говорится в сообщении.
Территорию школы сразу оцепили, а сотрудники правоохранительных органов провели проверку.
В 13:35 обследование здания было завершено. Анонимный вызов оказался ложным.
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